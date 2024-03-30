Два человека пострадали при обстреле ВСУ посёлка Белая Берёзка Брянской области
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«В результате террористической атаки двое жителей получили лёгкие ранения», — говорится в сообщении.
По словам Богомаза, пострадавших госпитализировали.
Кроме того, добавил губернатор, в результате атаки частично повреждены два многоквартирных, несколько частных жилых домов и производственное помещение, а также нарушено энергоснабжение.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли село Гуево Суджанского района.