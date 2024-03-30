Два человека пострадали при обстреле ВСУ посёлка Белая Берёзка Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрела посёлка Белая Берёзка Трубчевского района со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом он написал в Telegram.

«В результате террористической атаки двое жителей получили лёгкие ранения», — говорится в сообщении.

По словам Богомаза, пострадавших госпитализировали.

Кроме того, добавил губернатор, в результате атаки частично повреждены два многоквартирных, несколько частных жилых домов и производственное помещение, а также нарушено энергоснабжение.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли село Гуево Суджанского района.