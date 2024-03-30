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Два человека пострадали при обстреле ВСУ посёлка Белая Берёзка Брянской области

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что два мирных жителя получили ранения в результате обстрела посёлка Белая Берёзка Трубчевского района со стороны Вооружённых сил Украины.
Два человека пострадали при обстреле ВСУ посёлка Белая Берёзка Брянской области
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«В результате террористической атаки двое жителей получили лёгкие ранения», — говорится в сообщении.

По словам Богомаза, пострадавших госпитализировали. 

Кроме того, добавил губернатор, в результате атаки частично повреждены два многоквартирных, несколько частных жилых домов и производственное помещение, а также нарушено энергоснабжение.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли село Гуево Суджанского района.

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