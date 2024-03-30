Премьер Эстонии Каллас заявила, что встревожена нехваткой боеприпасов у ВСУ

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что встревожена тем, что Вооружённые силы Украины сталкиваются с нехваткой боеприпасов.

Слова эстонского премьера приводит ERR.

«Я немного встревожена. С Украины приходят сообщения, что боеприпасы до них не доходят», — сказала она.

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур также признал, что у Европы не хватает средств для закупки снарядов для ВСУ.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что российская армия имеет шестикратное превосходство над украинскими войсками по количеству используемых артиллерийских снарядов.