ВС России уничтожили более 305 военнослужащих ВСУ на Донецком направлении
- РИА Новости
В сообщении отмечается, что в районах населённых пунктов Бердычи, Тоненькое и Первомайское также были поражены 37 опорников, порядка 100 позиций полевой артиллерии и два пункта управления противника.
Помимо этого, были уничтожены две гаубицы Д-30, 120-мм миномёт и САУ Panzerhaubitze 2000 немецкого производства.
«Потери ВСУ составили свыше 305 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда РСЗО HIMARS», — указали в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении.