Подразделения группировки российских войск «Центр» нанесли огневое поражение формированиям трёх бригад ВСУ на Донецком направлении, уничтожены более 305 украинских военных. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

В сообщении отмечается, что в районах населённых пунктов Бердычи, Тоненькое и Первомайское также были поражены 37 опорников, порядка 100 позиций полевой артиллерии и два пункта управления противника.

Помимо этого, были уничтожены две гаубицы Д-30, 120-мм миномёт и САУ Panzerhaubitze 2000 немецкого производства.

«Потери ВСУ составили свыше 305 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда РСЗО HIMARS», — указали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении.