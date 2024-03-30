МИД: Москва и Бишкек полны решимости совместно противостоять угрозам терроризма

Россия и Киргизия полны решимости совместно противостоять трансграничным угрозам, включая радикализм и терроризм, заявили в российском Министерстве иностранных дел.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД России по итогам консультаций по вопросам региональной и европейской безопасности, которые прошли в Бишкеке.

«Подчёркнута исключительная прерогатива региональных сил в поддержании стабильности и безопасности в Центральной Азии, решимость противостоять трансграничным угрозам, включая радикализм и терроризм», — указывается в публикации.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что борьба с терроризмом требует объединения усилий в международной коалиции.