МИД: Москва и Бишкек полны решимости совместно противостоять угрозам терроризма
- РИА Новости
Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД России по итогам консультаций по вопросам региональной и европейской безопасности, которые прошли в Бишкеке.
«Подчёркнута исключительная прерогатива региональных сил в поддержании стабильности и безопасности в Центральной Азии, решимость противостоять трансграничным угрозам, включая радикализм и терроризм», — указывается в публикации.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что борьба с терроризмом требует объединения усилий в международной коалиции.