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МИД: Москва и Бишкек полны решимости совместно противостоять угрозам терроризма

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Россия и Киргизия полны решимости совместно противостоять трансграничным угрозам, включая радикализм и терроризм, заявили в российском Министерстве иностранных дел.
МИД: Москва и Бишкек полны решимости совместно противостоять угрозам терроризма
  • РИА Новости

Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД России по итогам консультаций по вопросам региональной и европейской безопасности, которые прошли в Бишкеке.

«Подчёркнута исключительная прерогатива региональных сил в поддержании стабильности и безопасности в Центральной Азии, решимость противостоять трансграничным угрозам, включая радикализм и терроризм», — указывается в публикации.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что борьба с терроризмом требует объединения усилий в международной коалиции.

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