Военкор RT Филатов показал, как ВС России уничтожили ВСУ на Авдеевском направлении

Военный корреспондент RT Андрей Филатов показал, как штурмовики 114-й бригады Вооружённых сил России уничтожили украинские войска при попытке выбить российских бойцов с авдеевских дач.

Кадры сняты в начале декабря (публиковать их раньше было опасно для бойцов ВС России). Тогда украинские боевики зашли на БМП, но выгрузка пехоты оказалась неудачной.

Во время боёв российские бойцы применили экспериментальную гранату, которая была в единственном экземпляре, рассказалФилатов.

«Там, куда мы уже несколько «эфов» (граната Ф-1. — RT) бросали, противник сидел налегке. Видимо, блиндаж хороший, глубокий. А вот бросили им эту экспериментальную — бахнуло очень хорошо», — сказал военкор.

Российские бойцы открывали огонь также по пунктам временной дислокации в зданиях, где командование ВСУ пыталось накапливать силы для следующих атак.

Прорыв российских бойцов через авдеевские дачи имел важное значение. Оборона противника была парализована, и ВСУ отступили.

Ранее RT опубликовал фильм о военном корреспонденте Андрее Филатове, о его работе на линии фронта, какой её больше никто не покажет.