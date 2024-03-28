RT публикует фильм о работе военкора Андрея Филатова на линии фронта

RT публикует фильм о военном корреспонденте Андрее Филатове, о его работе на линии фронта, какой её больше никто не покажет.

Филатов был одним из первых в Мариуполе. Благодаря его репортажам люди узнали о подвигах героев, в том числе морпехов Струны и Рокота.

Бойцы на фронте считают Филатова за своего: он не только делит с ними суровые армейские будни, но и реально им помогает. Его опыт пилотирования БПЛА не раз спасал жизнь бойцам. Разработанная им вместе с единомышленниками электрическая эвакуационная тележка помогает вывозить раненых и доставлять боеприпасы.

Сам Андрей говорит: «Я считаю, что должен быть впереди, на передке, а не отсиживаться сзади».

Фильм «Филатов. Несказанное» опубликован в Telegram-канале RT.