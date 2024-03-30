Объекты инфраструктуры разрушены на подконтрольной ВСУ части Запорожской области

Объекты инфраструктуры получили повреждения в результате взрывов на подконтрольной киевским властям части Запорожской области. Об этом сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной госадминистрации Иван Фёдоров.

В сообщении, опубликованном им в личном Telegram-канале, отмечается, что на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области прозвучало более 440 взрывов в 19 населённых пунктах.

Также, по словам Фёдорова, поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры. О каких именно объектах идёт речь — он не уточнил.

Ранее сообщалось об объекте критической инфраструктуры, получившем повреждения во Львовской области.