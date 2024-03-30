RT в Telegram
Подпишись

Объекты инфраструктуры разрушены на подконтрольной ВСУ части Запорожской области

Короткая ссылка
Объекты инфраструктуры получили повреждения в результате взрывов на подконтрольной киевским властям части Запорожской области. Об этом сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной госадминистрации Иван Фёдоров.

В сообщении, опубликованном им в личном Telegram-канале, отмечается, что на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области прозвучало более 440 взрывов в 19 населённых пунктах.

Также, по словам Фёдорова, поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры. О каких именно объектах идёт речь — он не уточнил.

Ранее сообщалось об объекте критической инфраструктуры, получившем повреждения во Львовской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить