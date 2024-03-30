Артиллерия и FPV-дроны уничтожили опорники ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении артиллеристы 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск при взаимодействии с операторами FPV-дронов уничтожили опорные пункты Вооружённых сил Украины.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Как говорится в сообщении, расчёты 152-миллиметровых орудий «Гиацинт-Б» 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск при взаимодействии с операторами FPV-дронов нанесли огневое поражение находящейся в укрытиях на позициях живой силе ВСУ на Донецком направлении.

Кроме того, в ведомстве заявили, что ударная группа вертолётов ВС России нанесла поражение по опорному пункту и скоплению живой силы на Купянском направлении.