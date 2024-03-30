МО: российские вертолёты поразили опорный пункт противника под Купянском

Ударная группа вертолётов Вооружённых сил России нанесла поражение по опорному пункту и скоплению живой силы на Купянском направлении.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Как сказано в сообщении ведомства, ударная группа армейской авиации ВКС в составе разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевого вертолёта Ми-35М и многоцелевого вертолета Ми-8 поразила опорный пункт и скопление живой силы ВС Украины под Купянском.

Ранее военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что на Купянском направлении командование Вооружённых сил Украины бросает на штурмы неподготовленных бойцов.