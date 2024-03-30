RT в Telegram
Подпишись

Боец: операторы FPV-дронов отработали навыки пилотирования на практике

Короткая ссылка
Военнослужащие подразделения группировки войск «Юг» ВС России отработали навыки пилотирования FPV-дронов, сообщил специалист отряда подготовки операторов беспилотников с позывным Ротор.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня курсанты занимались на учебном месте по практическим полетам», — заявил он.

По словам военнослужащего, по истечении 120 часов налёта теоретической части и усвоению программы обучения по поведению дронов в небе они переводятся на практические занятия после промежуточной аттестации.

Кроме предварительного прохождения 120-часовой учебной работы на симуляторе полётов военные изучают техническую часть по устройству и принципам работы FPV-дронов, добавил он.

Ранее гендиректор предприятия — разработчика данных БПЛА «Центр комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил, что FPV-дроны «Джокер» российских войск заставили сдаться в плен роту ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить