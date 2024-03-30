Боец: операторы FPV-дронов отработали навыки пилотирования на практике

Военнослужащие подразделения группировки войск «Юг» ВС России отработали навыки пилотирования FPV-дронов, сообщил специалист отряда подготовки операторов беспилотников с позывным Ротор.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня курсанты занимались на учебном месте по практическим полетам», — заявил он.

По словам военнослужащего, по истечении 120 часов налёта теоретической части и усвоению программы обучения по поведению дронов в небе они переводятся на практические занятия после промежуточной аттестации.

Кроме предварительного прохождения 120-часовой учебной работы на симуляторе полётов военные изучают техническую часть по устройству и принципам работы FPV-дронов, добавил он.

Ранее гендиректор предприятия — разработчика данных БПЛА «Центр комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил, что FPV-дроны «Джокер» российских войск заставили сдаться в плен роту ВСУ.