Подоляк: ВС России продвигаются дальше, Украина не сможет противостоять
Об этом пишет Bild.
«Мы находимся в обороне, а они оказывают на нас давление... Они продвигаются всё дальше и дальше», — цитирует его РИА Новости.
Подоляк добавил, что ВС России продолжают вооружаться, укрепляться и мобилизуют запасы.
По его словам, украинские войска не могут решить проблему с нехваткой вооружения.
Ранее Зеленский заявил, что украинским войскам придётся отступать, если США не передадут Киеву новую военную помощь.