Подоляк: ВС России продвигаются дальше, Украина не сможет противостоять

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Вооружённые силы России продвигаются всё дальше и Киев не сможет этому противостоять.

Об этом пишет Bild.

«Мы находимся в обороне, а они оказывают на нас давление... Они продвигаются всё дальше и дальше», — цитирует его РИА Новости.

Подоляк добавил, что ВС России продолжают вооружаться, укрепляться и мобилизуют запасы.

По его словам, украинские войска не могут решить проблему с нехваткой вооружения.

Ранее Зеленский заявил, что украинским войскам придётся отступать, если США не передадут Киеву новую военную помощь.