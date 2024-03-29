В ЛНР задержали причастного к ударам по Луганску ракетами Storm Shadow

В ФСБ заявили о задержании гражданина Украины, причастного к ударам по Луганску в мае 2023 года ракетами Storm Shadow.

Об этом РИА Новости рассказали в региональном управлении российской спецслужбы.

Установлено, что задержанный собирал и передавал СБУ сведения о местах дислокации подразделений ВС России, а также различных объектах на территории ЛНР.

Он также признался, что причастен к ударам по предприятию в Луганске ракетами Storm Shadow в мае 2023 года.

«В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России «Шпионаж». В настоящее время фигурант задержан», — добавили в УФСБ.

Ранее сотрудники УФСБ по Херсонской области задержали жителя Алёшек по подозрению в подготовке терактов, целью которых являлись представители власти и силовых структур.