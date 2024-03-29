В ЛНР задержали причастного к ударам по Луганску ракетами Storm Shadow
- РИА Новости
Об этом РИА Новости рассказали в региональном управлении российской спецслужбы.
Установлено, что задержанный собирал и передавал СБУ сведения о местах дислокации подразделений ВС России, а также различных объектах на территории ЛНР.
Он также признался, что причастен к ударам по предприятию в Луганске ракетами Storm Shadow в мае 2023 года.
«В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России «Шпионаж». В настоящее время фигурант задержан», — добавили в УФСБ.
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