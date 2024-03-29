N-TV: передача ВСУ истребителей F-16 не сможет остановить Россию

Поставки американских истребителей F-16 украинским войскам не смогут остановить Россию, высказал мнение корреспондент N-TV Райнер Мунц.

По его словам, передача на Украину этих самолётов не будет переломным моментом для ситуации на фронте.

«Пока всё остается так же, как сейчас, тезис Кремля или интерпретация Кремля состоит в том, что отдельные поставки сами по себе не принесут решающих перемен и не могут остановить Россию», — отметил журналист.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что, если Украине поставят самолёты F-16, это не поменяет ситуацию на передовой.