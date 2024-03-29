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N-TV: передача ВСУ истребителей F-16 не сможет остановить Россию

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Поставки американских истребителей F-16 украинским войскам не смогут остановить Россию, высказал мнение корреспондент N-TV Райнер Мунц.
N-TV: передача ВСУ истребителей F-16 не сможет остановить Россию
  • Gettyimages.ru
  • © VanderWolf-Images

По его словам, передача на Украину этих самолётов не будет переломным моментом для ситуации на фронте.

«Пока всё остается так же, как сейчас, тезис Кремля или интерпретация Кремля состоит в том, что отдельные поставки сами по себе не принесут решающих перемен и не могут остановить Россию», — отметил журналист.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что, если Украине поставят самолёты F-16, это не поменяет ситуацию на передовой.

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