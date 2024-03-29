N-TV: передача ВСУ истребителей F-16 не сможет остановить Россию
- Gettyimages.ru
- © VanderWolf-Images
По его словам, передача на Украину этих самолётов не будет переломным моментом для ситуации на фронте.
«Пока всё остается так же, как сейчас, тезис Кремля или интерпретация Кремля состоит в том, что отдельные поставки сами по себе не принесут решающих перемен и не могут остановить Россию», — отметил журналист.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что, если Украине поставят самолёты F-16, это не поменяет ситуацию на передовой.