Путин: возможные поставки F-16 Украине не поменяют ситуацию на поле боя
Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с военными лётчиками в Тверской области.
«...мы будем уничтожать самолёты так же, как мы уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», — отметил российский лидер.
Также Путин на отлично оценил действия боевой авиации России в спецоперации во время своего визита в Торжок.
Ранее власти Нидерландов заявили, что поставят Киеву F-16 во второй половине 2024 года.