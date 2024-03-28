Путин: возможные поставки F-16 Украине не поменяют ситуацию на поле боя

Если Украине поставят самолёты F-16, это не поменяет ситуацию на поле боя.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с военными лётчиками в Тверской области.

«...мы будем уничтожать самолёты так же, как мы уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», — отметил российский лидер.

Также Путин на отлично оценил действия боевой авиации России в спецоперации во время своего визита в Торжок.

Ранее власти Нидерландов заявили, что поставят Киеву F-16 во второй половине 2024 года.