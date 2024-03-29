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МИД России решил выслать молдавского дипломата

Посла Молдавии вызвали в МИД России

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В российском Министерстве иностранных дел сообщили о вызове 29 марта в здание МИД России посла Молдавии Лилиана Дария.
МИД России решил выслать молдавского дипломата
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Отмечается, что ему заявлен протест в связи с высылкой дипломата России и недопуском делегации на сессию ФАО.

«Главе молдавской дипмиссии заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением молдавской стороны от 19 марта объявить persona non grata сотрудника посольства России в Кишинёве, а также запретить въезд в Молдавию российской делегации для участия в 34-й сессии Региональной конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО) для Европы, которая пройдёт в Кишинёве 14—17 мая», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в качестве ответной меры российская сторона объявляет persona non grata сотрудника посольства Молдавии в России.

Ранее молдавский депутат потребовала от главы МИД республики Михая Попшоя объяснить, почему Кишинёв отказался принять делегацию России на конференции международной организации по вопросам продовольствия ООН (ФАО).

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