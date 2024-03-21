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От МИД Молдавии потребовали объяснить отказ от приёма делегации России в мае

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Молдавский депутат потребовала от главы МИД республики Михая Попшоя объяснить, почему Кишинёв отказался принять делегацию России на конференции международной организации по вопросам продовольствия ООН (ФАО).
От МИД Молдавии потребовали объяснить отказ от приёма делегации России в мае
  • Gettyimages.ru

Как напоминает ТАСС, форум состоится в столице Молдавии в мае.

«Мы требуем заслушать в парламенте главу МИД Попшоя, хотим узнать подробности, почему российской делегации запретили приехать на конференцию ФАО? Это не военная структура, а организация, занимающаяся сельским хозяйством, и это было бы очень полезно молдавским аграриям», — сказала на заседании парламента оппозиционный депутат Марина Таубер, которая также являлась вице-председателем запрещённой в стране партии «Шор».

Российский посол в Кишинёве Олег Васнецов 19 марта сообщил, что Министерство иностранных дел Молдавии не хочет видеть делегацию России на сессии ФАО.

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