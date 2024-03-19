Посол Васнецов: МИД Молдавии не захотел видеть делегацию России на сессии ФАО
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Его слова приводит Sputnik Молдова.
Васнецов объяснил, что молдавский МИД выступает организатором и хозяином предстоящего мероприятия.
«На этой сессии не хотят видеть делегацию Российской Федерации, нам предложили, чтобы российская делегация при желании выступила онлайн», — сказал он.
Посол подчеркнул, что подобные шаги Кишинёва демонстрируют недружественный настрой властей Молдавии по отношению к России.
Ранее Васнецов сообщил, что голосование в Кишинёве и Приднестровье на выборах президента России показало, что российские соотечественники хотят видеть в России не только союзника, но и друга.