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Посол Васнецов: МИД Молдавии не захотел видеть делегацию России на сессии ФАО

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Российский посол в Кишинёве Олег Васнецов сообщил, что Министерство иностранных дел Молдавии не хочет видеть делегацию России на сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая состоится в Кишинёве в мае.
Посол Васнецов: МИД Молдавии не захотел видеть делегацию России на сессии ФАО
  • Gettyimages.ru
  • © Andreea Campeanu

Его слова приводит Sputnik Молдова.

Васнецов объяснил, что молдавский МИД выступает организатором и хозяином предстоящего мероприятия.

«На этой сессии не хотят видеть делегацию Российской Федерации, нам предложили, чтобы российская делегация при желании выступила онлайн», — сказал он.

Посол подчеркнул, что подобные шаги Кишинёва демонстрируют недружественный настрой властей Молдавии по отношению к России.

Ранее Васнецов сообщил, что голосование в Кишинёве и Приднестровье на выборах президента России показало, что российские соотечественники хотят видеть в России не только союзника, но и друга.

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