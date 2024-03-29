Сальдо: житель Каховки Херсонской области пропал без вести после обстрела ВСУ

Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что житель населённого пункта Каховка пропал без вести после атаки украинских войск.

В Telegram он предположил, что мужчина мог пострадать в результате обстрела. По словам соседей пропавшего, он мог находиться по другим адресам, однако там его не нашли.

«Сведения о мужчине передали в дежурную часть полиции. Искренне надеюсь, что с ним всё в порядке. В отличие от фашистов, мы ценим жизнь каждого человека», — добавил Сальдо.

Губернатор также написал, что из-за атаки ВСУ несколько частных домов получили повреждения.

Ранее сообщалось, что украинский дрон врезался в многоквартирный дом в Белгороде, от взрыва погиб мужчина.