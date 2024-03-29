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Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде, от взрыва погиб мужчина

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Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде, в результате взрыва погиб мужчина, пострадали два человека.
Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде, от взрыва погиб мужчина
  • globallookpress.com

«Беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва, к большому сожалению, погиб мужчина. Пострадали два человека. Супруга погибшего мужчины получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и поверхностный ожог бедра», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Повреждены окна и балконные остекления в пяти квартирах, повреждён легковой автомобиль, припаркованный рядом с домом.

«Прибыл на место происшествия. Поговорил с сыном погибшего мужчины. Выразил искренние соболезнования в связи с утратой. Вся область скорбит вместе с этой семьёй», — сказал Гладков.

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