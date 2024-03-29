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Рогов: ВСУ в панике возводят вторую линию обороны в Запорожской области

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Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска в панике возводят вторую линию обороны на Ореховском направлении запорожской линии фронта.
Рогов: ВСУ в панике возводят вторую линию обороны в Запорожской области
  • AP
  • © Andriy Andriyenko

«Сейчас завезли большое количество строителей и началось возведение второй линии обороны украинских боевиков на Ореховском направлении Запорожского фронта», — цитирует РИА Новости Рогова.

По его словам, у противника состояние, близкое к «какой-то панике в плане ускоренного строительства оборонительной линии».

Ранее российский военный с позывным Ветер рассказал, что украинские солдаты в районе Работина бросают западное оружие из-за недостаточных навыков обращения с ним и проблем со снарядами.

По его словам, военнослужащие украинских войск не могут правильно применять иностранное вооружение, а это в итоге приводит к передаче его российской армии.

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