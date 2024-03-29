Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией уже к лету текущего года, предположила британская газета The Standard.

«У западных союзников растёт понимание, что Украина проигрывает России в боевых действиях на земле и к лету может столкнуться с поражением», — говорится в публикации.

Как отметил автор статьи, огневая мощь Вооружённых сил России превышает возможности украинских войск в пять раз.

Кроме того, подчёркивается, что украинская армия уже полностью истощена.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер ранее выразил мнение, что ключевые фигуры и на Украине, и на Западе уже понимают, что Киев и НАТО ждёт неизбежное поражение в конфликте с Россией.