Standard: Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией к лету
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«У западных союзников растёт понимание, что Украина проигрывает России в боевых действиях на земле и к лету может столкнуться с поражением», — говорится в публикации.
Как отметил автор статьи, огневая мощь Вооружённых сил России превышает возможности украинских войск в пять раз.
Кроме того, подчёркивается, что украинская армия уже полностью истощена.
Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер ранее выразил мнение, что ключевые фигуры и на Украине, и на Западе уже понимают, что Киев и НАТО ждёт неизбежное поражение в конфликте с Россией.