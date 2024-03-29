Бывший программист-инженер теперь возглавляет лабораторию БПЛА в зоне СВО

Военный корреспондент RT Александр Яремчук рассказал, что бывший программист-инженер пошёл добровольцем на специальную военную операцию, теперь он возглавляет лабораторию беспилотников.

Военнослужащий с позывным Шаман служит в отдельном разведывательно-штурмовом отряде «Клуни» добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск Вооружённых сил России.

Он отправился на спецоперацию в том числе потому, что ему было интересно заниматься дронами.

Он считает, что любой современный человек, игравший на приставке, так или иначе сможет научиться «летать» на беспилотнике.

Подробнее о пути военного — в сюжете Александра Яремчука.

Ранее Яремчук показал работу одного из российских подразделений спецназа: российские операторы дронов на Авдеевском направлении поблагодарили телеканал за предоставленный дрон-детектор «Булат».