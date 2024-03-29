Бывший программист-инженер теперь возглавляет лабораторию БПЛА в зоне СВО
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Военнослужащий с позывным Шаман служит в отдельном разведывательно-штурмовом отряде «Клуни» добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск Вооружённых сил России.
Он отправился на спецоперацию в том числе потому, что ему было интересно заниматься дронами.
Он считает, что любой современный человек, игравший на приставке, так или иначе сможет научиться «летать» на беспилотнике.
Подробнее о пути военного — в сюжете Александра Яремчука.
Ранее Яремчук показал работу одного из российских подразделений спецназа: российские операторы дронов на Авдеевском направлении поблагодарили телеканал за предоставленный дрон-детектор «Булат».