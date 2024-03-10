Военкор RT Александр Яремчук показал работу одного из российских подразделений спецназа: российские операторы дронов на Авдеевском направлении поблагодарили телеканал за предоставленный дрон-детектор «Булат».

Бойцы поясняют, что конкретно на этом участке фронта «Булат» просто жизненно необходим.

По их словам, боеприпасы тщательно подбираются в зависимости от цели, которую нужно поразить.

«Если что-то вроде M2 Bradley, БМП-1, 2, HMMWV — используем «морковку» от РПГ или от «сапога» (СПГ-9). Подобные небольшие и лёгкие кумулятивные боеприпасы будут дольше лететь из-за своего небольшого веса», — объясняет оператор FPV-дрона.

Ранее генерал Вооружённых сил Украины в отставке Сергей Кривонос признал, что украинская разведка не справляется с поставленными перед ней задачами.