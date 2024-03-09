Экс-генерал Кривонос: разведка Украины не справляется с поставленными задачами
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Об этом военный заявил в эфире канала «Прямой», комментируя ситуацию вокруг Авдеевки.
По мнению Кривоноса, сдача Авдеевки связана с недоработкой разведки Украины.
«Мы допустили серьёзные просчёты в правильном анализе возможностей врага, просчёты в отношении, по крайней мере на этой стадии, обеспечения боеприпасами», — уточнил он.
Ранее издание Business Insider писало, что Украина может потерять ещё больше территорий на фоне продвижения Вооружённых сил России после освобождения Авдеевки.