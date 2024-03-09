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Business Insider: Украина продолжит терять территории после Авдеевки

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Украина может потерять ещё больше территорий на фоне продвижения Вооружённых сил России после освобождения Авдеевки, пишет издание Business Insider.
Business Insider: Украина продолжит терять территории после Авдеевки
  • РИА Новости

«Украина всё ещё может потерять многое, поскольку российские военные продолжают идти дальше после взятия под контроль Авдеевки», — говорится в публикации. 

Как отмечается в статье, российские войска не продемонстрировали снижения темпов своего продвижения и уже освободили несколько населённых пунктов после Авдеевки.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Россия возьмёт под свой контроль ещё больше украинских территорий, пока Запад не уговорит Киев пойти на переговоры. 

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