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Профессор Миршаймер: Россия возьмёт под контроль больше территорий до переговоров

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Россия возьмёт под свой контроль ещё больше украинских территорий, пока Запад не уговорит Киев пойти на переговоры. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
Профессор Миршаймер: Россия возьмёт под контроль больше территорий до переговоров
  • РИА Новости

По его словам, американской администрации придётся подтолкнуть власти Украины к переговорам с русскими.

«Ситуация ухудшается стремительно, и русские возьмут больше территорий», — приводит РИА Новости его слова в эфире канала Daniel Davis / Deep Dive на YouTube.

Ранее издание Politico сообщало, что отказ канцлера Германии Олафа Шольца идти ва-банк в поддержке Киева может говорить о том, что германское руководство намерено склонить украинскую сторону к мирным переговорам с Россией.

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