Профессор Миршаймер: Россия возьмёт под контроль больше территорий до переговоров

Россия возьмёт под свой контроль ещё больше украинских территорий, пока Запад не уговорит Киев пойти на переговоры. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

По его словам, американской администрации придётся подтолкнуть власти Украины к переговорам с русскими.

«Ситуация ухудшается стремительно, и русские возьмут больше территорий», — приводит РИА Новости его слова в эфире канала Daniel Davis / Deep Dive на YouTube.

Ранее издание Politico сообщало, что отказ канцлера Германии Олафа Шольца идти ва-банк в поддержке Киева может говорить о том, что германское руководство намерено склонить украинскую сторону к мирным переговорам с Россией.