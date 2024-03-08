Профессор Миршаймер: Россия возьмёт под контроль больше территорий до переговоров
- РИА Новости
По его словам, американской администрации придётся подтолкнуть власти Украины к переговорам с русскими.
«Ситуация ухудшается стремительно, и русские возьмут больше территорий», — приводит РИА Новости его слова в эфире канала Daniel Davis / Deep Dive на YouTube.
Ранее издание Politico сообщало, что отказ канцлера Германии Олафа Шольца идти ва-банк в поддержке Киева может говорить о том, что германское руководство намерено склонить украинскую сторону к мирным переговорам с Россией.