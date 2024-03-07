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Politico связала отказ Шольца идти ва-банк ради Киева с желанием переговоров

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Отказ канцлера Германии Олафа Шольца идти ва-банк в поддержке Киева может говорить о том, что германское руководство намерено склонить украинскую сторону к мирным переговорам с Россией. Об этом пишет издание Politico.
Politico связала отказ Шольца идти ва-банк ради Киева с желанием переговоров
  • AP
  • © Alessandra Tarantino

В статье говорится, что Шольц, возможно, не желает поставлять Киеву ракеты дальнего радиуса действия Taurus из-за страха немцев перед Россией.

Кроме того, говорится о дружественном отношении к России со стороны жителей востока Германии.

При этом на западе Германии многие всё же убеждены в необходимости диалога с Россией, пишет издание.

Также автор отмечает, что Шольц в последнее время стал примерять на себя образ «канцлера мира».

1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus. Позднее в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.

Олаф Шольц после этого заявил, что выступает против поставок крылатых ракет Taurus Вооружённым силам Украины, поскольку, по его словам, для контроля над их применением необходимо участие немецких солдат.

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