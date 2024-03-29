Российские специалисты разобрали и изучили крылатую ракету Storm Shadow
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Видео публикует РИА Новости.
«В последнее время плотно занялись изучением крылатых ракет Storm Shadow. Прорабатываем технологии их обезвреживания», — сказал собеседник агентства.
По словам специалиста, иногда работа ПВО приводит к тому, что ракета не уничтожается, а падает на землю, её боевые части остаются.
«Были разработаны алгоритмы и инструмент для обезвреживания боевых частей ракеты, чтобы защищать нашу землю от прилетевшей нечисти», — сказал он.
Специалист показал головной обтекатель ракеты, который сбрасывается при заходе на цель. Также можно было увидеть обезвреженный взрыватель боевой части и донную часть, где устанавливают взрыватель.
По состоянию корпуса ракеты можно предположить, что ракета не сработала штатно и была подавлена системами РЭБ либо упала из-за технической неисправности.
Ранее Военная хроника рассказала, как «летающие радары», самолёты А-50У, помогают сбивать ракеты Storm Shadow, используемые украинской армией.