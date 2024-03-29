RT в Telegram
Подпишись

Российские специалисты разобрали и изучили крылатую ракету Storm Shadow

Короткая ссылка
Внутреннее устройство европейских крылатых ракет Storm Shadow впервые попало на видео, российские специалисты разобрали агрегаты и узлы снарядов, чтобы изучить их технические характеристики.
Российские специалисты разобрали и изучили крылатую ракету Storm Shadow
  • Gettyimages.ru

Видео публикует РИА Новости.

«В последнее время плотно занялись изучением крылатых ракет Storm Shadow. Прорабатываем технологии их обезвреживания», — сказал собеседник агентства.

По словам специалиста, иногда работа ПВО приводит к тому, что ракета не уничтожается, а падает на землю, её боевые части остаются.

«Были разработаны алгоритмы и инструмент для обезвреживания боевых частей ракеты, чтобы защищать нашу землю от прилетевшей нечисти», — сказал он.

Специалист показал головной обтекатель ракеты, который сбрасывается при заходе на цель. Также можно было увидеть обезвреженный взрыватель боевой части и донную часть, где устанавливают взрыватель.

По состоянию корпуса ракеты можно предположить, что ракета не сработала штатно и была подавлена системами РЭБ либо упала из-за технической неисправности.

Ранее Военная хроника рассказала, как «летающие радары», самолёты А-50У, помогают сбивать ракеты Storm Shadow, используемые украинской армией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить