RT в Telegram
Подпишись

Спецкор Пискунов показал удар РСЗО «Ураган» по скоплению ВСУ в ДНР

Короткая ссылка
Артиллеристы 305-й бригады группировки «Восток» нанесли удар из РСЗО «Ураган» по скоплению живой силы противника в лесу недалеко от Елизаветовки (ДНР), видео опубликовал спецкор RT Александр Пискунов.
Спецкор Пискунов показал удар РСЗО «Ураган» по скоплению ВСУ в ДНР
  • РИА Новости
  • © Станислав Красильников

Удар способствовал наступательным действиям группировки российских войск в районе Новомихайловки.

Поражение противника в тыловых районах, прилегающих к линии фронта, — одна из приоритетных задач крупнокалиберной артиллерии. Это не позволяет ВСУ вовремя ротировать свои подразделения, нарушает снабжение боеприпасами и другим необходимым.

В Минобороны России отмечали, что освобождение Новомихайловки позволит обеспечить выход войск России на более широкий оперативный простор на Угледарском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить