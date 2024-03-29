Спецкор Пискунов показал удар РСЗО «Ураган» по скоплению ВСУ в ДНР

Артиллеристы 305-й бригады группировки «Восток» нанесли удар из РСЗО «Ураган» по скоплению живой силы противника в лесу недалеко от Елизаветовки (ДНР), видео опубликовал спецкор RT Александр Пискунов.

Удар способствовал наступательным действиям группировки российских войск в районе Новомихайловки.

Поражение противника в тыловых районах, прилегающих к линии фронта, — одна из приоритетных задач крупнокалиберной артиллерии. Это не позволяет ВСУ вовремя ротировать свои подразделения, нарушает снабжение боеприпасами и другим необходимым.

В Минобороны России отмечали, что освобождение Новомихайловки позволит обеспечить выход войск России на более широкий оперативный простор на Угледарском направлении.