Спецкор Пискунов показал удар РСЗО «Ураган» по скоплению ВСУ в ДНР
- РИА Новости
- © Станислав Красильников
Удар способствовал наступательным действиям группировки российских войск в районе Новомихайловки.
Поражение противника в тыловых районах, прилегающих к линии фронта, — одна из приоритетных задач крупнокалиберной артиллерии. Это не позволяет ВСУ вовремя ротировать свои подразделения, нарушает снабжение боеприпасами и другим необходимым.
В Минобороны России отмечали, что освобождение Новомихайловки позволит обеспечить выход войск России на более широкий оперативный простор на Угледарском направлении.