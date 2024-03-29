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Пентагон: риск эскалации на Украине не такой высокий, как прежде

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В Минобороны Соединённых Штатов заявили, что на фоне перспективы поставки украинской стороне тактических баллистических ракет ATACMS угроза эскалации напряжённости на Украине теперь не столь высока, как прежде.

Об этом пишет ТАСС.

Как заявил председатель комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Чарльз Браун, он ощущает, что риск эскалации не такой высокий, каким он, возможно, был в начале процесса.

Так он прокомментировал вопрос о возможности передачи Вашингтоном Киеву ракет ATACMS.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщало, что Министерство обороны США выразило готовность поставить Украине тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности.

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