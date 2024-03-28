Ганчев: ВСУ сосредоточили много западной техники под Харьковом и готовят оборону

Украинские военные сосредоточили большое количество западной техники под Харьковом и готовят оборону, рассказал глава части Харьковской области, подконтрольной России, Виталий Ганчев.

«Как я уже ранее говорил, наша разведка всё равно устанавливает эти места хранения и скопления этой техники и методично уничтожает», — сказал он в эфире Первого канала.

Как передаёт РИА Новости, Ганчев сообщил, что ВСУ также возводят фортификационные сооружения, так как понимают, что рано или поздно Россия начнёт освобождение региона.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что возведение укреплений началось только в марте.