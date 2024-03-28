В Харьковской области заявили, что возведение укреплений началось только в марте

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что возведение и ремонт оборонительных укреплений начались только в марте.

«Мы начали строить и ремонтировать оборонительные укрепления только 1 марта», — рассказал он в интервью Politico.

Синегубов также не смог ответить на вопрос о завершении работ. По его словам, у укреплений сложное назначение и они будут состоять из заграждений, которые должны будут остановить бронетехнику.

Ранее Синегубов заявил, что в двух районах Харьковской области намерены объявить принудительную эвакуацию.