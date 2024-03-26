В двух районах Харьковской области намерены объявить принудительную эвакуацию

На территории двух районов Харьковской области могут объявить проведение принудительной эвакуации. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

«Сейчас мы рассматриваем населённые пункты севера нашей области — это Богодуховский и Харьковский районы, — чтобы объявить там обязательную эвакуацию», — рассказал он в эфире телеканала «Рада».

Как передаёт РИА Новости, Синегубов добавил, что, возможно, будут эвакуированы только дети из некоторых населённых пунктов.

Ранее военный эксперт подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев принудительно эвакуирует жителей Харьковской области в пункты временного размещения.