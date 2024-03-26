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В двух районах Харьковской области намерены объявить принудительную эвакуацию

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На территории двух районов Харьковской области могут объявить проведение принудительной эвакуации. Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
В двух районах Харьковской области намерены объявить принудительную эвакуацию
  • AP

«Сейчас мы рассматриваем населённые пункты севера нашей области — это Богодуховский и Харьковский районы, — чтобы объявить там обязательную эвакуацию», — рассказал он в эфире телеканала «Рада».

Как передаёт РИА Новости, Синегубов добавил, что, возможно, будут эвакуированы только дети из некоторых населённых пунктов.

Ранее военный эксперт подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев принудительно эвакуирует жителей Харьковской области в пункты временного размещения.

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