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Рогов: ВС России дронами уничтожили два вагона с боеприпасами в Запорожье

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Подразделения Вооружённых сил России нанесли удар по железнодорожному составу ВСУ с боеприпасами в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье.
Рогов: ВС России дронами уничтожили два вагона с боеприпасами в Запорожье
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, удар был нанесён двумя дронами-камикадзе «Герань» во время выгрузки.

«Как минимум разнесено два вагона. Долгое время была слышна вторичная детонация», — отметил он, добавив, что это позволит нарушить снабжение ВСУ на передовой.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» сообщил, что российские войска выдавливают противника из работинского выступа в Запорожской области.

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