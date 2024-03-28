Рогов: ВС России дронами уничтожили два вагона с боеприпасами в Запорожье
- РИА Новости
Об этом РИА Новости сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, удар был нанесён двумя дронами-камикадзе «Герань» во время выгрузки.
«Как минимум разнесено два вагона. Долгое время была слышна вторичная детонация», — отметил он, добавив, что это позволит нарушить снабжение ВСУ на передовой.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» сообщил, что российские войска выдавливают противника из работинского выступа в Запорожской области.