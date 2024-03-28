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Алаудинов: действия Украины и США сейчас — это агония от бессилия на фронте

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Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал военкору RT Владу Андрице об обстановке на фронте и продвижении ВС России. Командир уверен: действия Украины и США сейчас — это агония из-за того, что они бессильны на фронте. Он считает, что «эта осень будет для нас победоносной».

Как отметил военнослужащий, главная задача бойцов на Белогоровском направлении в ЛНР у меловой горы — не дать противнику расслабиться и ударить по силам ВС России. Следующий важный этап здесь — Григоровка.

На Артёмовском направлении тоже скоро будет результат, хотя там продвижение идёт медленнее, добавил Алаудинов.

«Когда мы говорим, что стоим здесь и никуда не двигаемся... Нет, мы, получается, поверх Клещеевки продвинулись достаточно хорошо. Мы взяли очень большой участок», — отметил он.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России продолжают выдавливать украинские войска с занимаемых позиций в зоне специальной военной операции.

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