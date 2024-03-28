Опрос: оппозиция Молдавии на выборах в парламент получила бы большинство
- РИА Новости
По данным опроса, правящая партия «Действие и солидарность» получила бы всего 45 мандатов из 101, передаёт РИА Новости.
У оппозиционной Партии социалистов могло бы оказаться 24 мандата, у политформирования «Шанс» — 23, а у партии коммунистов Молдавии — девять мандатов.
Таким образом, у оппозиции могло бы быть в парламенте 56 мандатов.
В опросе принимал участие 1131 человек из 322 населённых пунктов Молдавии.
Ранее молдавский политик Илан Шор заявил, что единственная задача Кишинёва — истребление оппозиции.