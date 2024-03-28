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Опрос: оппозиция Молдавии на выборах в парламент получила бы большинство

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Молдавская оппозиция получила бы большинство в парламенте, если бы выборы проводились сейчас. Об этом говорят данные социологического опроса, проведённого молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData).
Опрос: оппозиция Молдавии на выборах в парламент получила бы большинство
  • РИА Новости

По данным опроса, правящая партия «Действие и солидарность» получила бы всего 45 мандатов из 101, передаёт РИА Новости.

У оппозиционной Партии социалистов могло бы оказаться 24 мандата, у политформирования «Шанс» — 23, а у партии коммунистов Молдавии — девять мандатов.

Таким образом, у оппозиции могло бы быть в парламенте 56 мандатов.

В опросе принимал участие 1131 человек из 322 населённых пунктов Молдавии.

Ранее молдавский политик Илан Шор заявил, что единственная задача Кишинёва — истребление оппозиции.

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