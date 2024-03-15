Шор: единственная задача властей Молдавии — истребление оппозиции

Молдавский политик Илан Шор заявил, что единственная задача властей Молдавии состоит в истреблении оппозиции вместо решения реальных проблем.

Ранее парламент Молдавии одобрил запрос Генпрокуратуры о лишении депутатской неприкосновенности оппозиционного политика Марины Таубер, вице-председателя запрещённой в стране партии «Шор».

«Уже в который раз лишают Марину Таубер депутатской неприкосновенности», — написал Шор в Telegram-канале.

По его словам, обвинения властей ни разу не подтвердились.

«Но они не прекращают этот беспредел. Их не волнует, чем живёт страна. Их единственная задача — истребление оппозиции», — отметил он.

Ранее Шор заявил, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению по существу дело о легитимности запрета партии «Шор» в Молдавии.