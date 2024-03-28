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FT: провал наступления и нехватка снарядов у Киева привели к инициативе России

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Провальное контрнаступление украинских войск, острый дефицит снарядов и личного состава, а также отсутствие оборонительных рубежей привели к инициативе ВС России на передовой. Об этом пишет Financial Times.
FT: провал наступления и нехватка снарядов у Киева привели к инициативе России
  • AP
  • © Roman Chop

Отмечается, что военные эксперты и солдаты ВСУ утверждают, что ситуация в Артёмовске истощила критически важные ресурсы Украины перед контрнаступлением.

Кроме того, российская армия уверенно продвигается вперёд и берёт под контроль участки вдоль линии фронта, так как у Киева нет надёжных оборонительных линий.

Ранее российский военный сообщил, что ВСУ бросают оружие Запада у Работина из-за проблем со снарядами.

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