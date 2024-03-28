FT: провал наступления и нехватка снарядов у Киева привели к инициативе России
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Отмечается, что военные эксперты и солдаты ВСУ утверждают, что ситуация в Артёмовске истощила критически важные ресурсы Украины перед контрнаступлением.
Кроме того, российская армия уверенно продвигается вперёд и берёт под контроль участки вдоль линии фронта, так как у Киева нет надёжных оборонительных линий.
Ранее российский военный сообщил, что ВСУ бросают оружие Запада у Работина из-за проблем со снарядами.