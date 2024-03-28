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В Бишкеке заявили, что граждан Киргизии пытаются вербовать для терактов в России

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Власти Киргизии предупредили, что граждан страны, в том числе несовершеннолетних, через соцсети пытаются вербовать для совершения терактов в России. Бишкек призывает граждан республики не поддаваться на провокации и следить за своими детьми.
В Бишкеке заявили, что граждан Киргизии пытаются вербовать для терактов в России
  • Gettyimages.ru

«Представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции в Российской Федерации предупреждает, что через социальные сети и популярные мессенджеры, такие как Telegram, ведётся активная вербовка граждан, в том числе несовершеннолетних детей, для участия в террористических актах на территории России», — говорится в заявлении киргизского Министерства труда.

Вербовщики действуют в основном через сайты знакомств и вычисляют жертв, анализируя переписки в различных группах, а также по религиозным, культурным, национальным признакам.

Часто вербовщики делают ставку на лиц, находящихся в депрессии или испытывающих какие-либо трудности.

«Представительство призывает кыргызстанцев, проживающих или временно находящихся на территории России, не поддаваться на различные провокации, не трудоустраиваться через социальные сети», — сообщает министерство.

Как считают в Кремле, основателю Telegram Павлу Дурову следует обратить больше внимания на то, что мессенджер становится инструментом в руках террористов.

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