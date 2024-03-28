Пашинян: Армения не признаёт правительство Нагорного Карабаха в изгнании

Ереван не признаёт правительство Нагорного Карабаха в изгнании, заявления о его деятельности — угроза для национальной безопасности республики. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Выступая на заседании кабмина, он заявил, что в республике есть только одно правительство и какое-либо другое существовать не может.

«Если кто-либо в Армении идентифицирует себя как правительство, это вопрос национальной безопасности. Это не простое заявление, это чёткое послание, и это послание должно быть выражено в реальной жизни», — цитирует Пашиняна ТАСС.

Ранее армянский премьер заявил об угрозе начала конфликта с Азербайджаном.