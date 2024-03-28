RT в Telegram
Подпишись

Пашинян: Армения не признаёт правительство Нагорного Карабаха в изгнании

Короткая ссылка
Ереван не признаёт правительство Нагорного Карабаха в изгнании, заявления о его деятельности — угроза для национальной безопасности республики. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Пашинян: Армения не признаёт правительство Нагорного Карабаха в изгнании
  • AFP
  • © KENZO TRIBOUILLARD

Выступая на заседании кабмина, он заявил, что в республике есть только одно правительство и какое-либо другое существовать не может.

«Если кто-либо в Армении идентифицирует себя как правительство, это вопрос национальной безопасности. Это не простое заявление, это чёткое послание, и это послание должно быть выражено в реальной жизни», — цитирует Пашиняна ТАСС.

Ранее армянский премьер заявил об угрозе начала конфликта с Азербайджаном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить