Военкор RT показал на видео упавшее в ЛНР украинское крыло-камикадзе

Военкор RT Влад Андрица показал видео с упавшим в Луганской Народной Республике украинским крылом-камикадзе.

Этот аппарат является кустарным. Именно такими наносят удары по Белгороду и НПЗ в приграничных районах России. При этом маршрут такого БПЛА прокладывался при помощи американского датчика GPS.

Как отметил командир подразделения спецназа «Ахмат», до этого такие дроны не сбивали, никто из руководителей органов ЛНР таких ещё не видел. Его дальность полёта большая, а размах крыльев составляет 2,5 м.

Сбитый беспилотник передадут специалистам, которые разберут его и выяснят точку запуска, а также изучат, как противодействовать таким БПЛА.

Ранее военкор RT показал кадры уничтожения позиций ВСУ на Херсонском направлении.