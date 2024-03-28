Бойцы ВДВ уничтожили на правом берегу Днепра блиндаж с расчётом артиллерии ВСУ
Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, артиллерийские расчёты вели огонь из 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» при корректировке расчётами беспилотников ВДВ.
Отмечается, что артиллеристы работали с закрытых огневых позиций на дальности до 20 км.
Ранее артиллеристы ЦВО уничтожили на Авдеевском направлении центр управления БПЛА ВСУ.
Также артиллеристы группировки войск «Юг» сорвали ротацию ВСУ на Северском направлении.