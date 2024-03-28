Бойцы ВДВ уничтожили на правом берегу Днепра блиндаж с расчётом артиллерии ВСУ

Артиллеристы-десантники российской группировки войск «Днепр» уничтожили расположенный на правом берегу блиндаж с укрывшимся в нём украинским артиллерийским расчётом.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, артиллерийские расчёты вели огонь из 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» при корректировке расчётами беспилотников ВДВ.

Отмечается, что артиллеристы работали с закрытых огневых позиций на дальности до 20 км.

Ранее артиллеристы ЦВО уничтожили на Авдеевском направлении центр управления БПЛА ВСУ.

Также артиллеристы группировки войск «Юг» сорвали ротацию ВСУ на Северском направлении.