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Express: Харьков погрузился во мрак после ударов России по стратегическим объектам

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Ракетные удары по стратегическим объектам на Украине погрузили Харьков во мрак.

Об этом пишет французская газета Express.

«Второй по величине город Украины погрузился в кромешную тьму...», — говорится в материале.

При этом отмечается, что один из последних ударов России по ключевым целям под городом оказался сильнейшим с начала СВО.

Ранее в «Укрэнерго» сообщили, что на восстановление электроснабжения Харькова уйдёт до двух недель.

Также мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что на территории города прогремел новый взрыв.

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