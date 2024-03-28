Express: Харьков погрузился во мрак после ударов России по стратегическим объектам

Ракетные удары по стратегическим объектам на Украине погрузили Харьков во мрак.

Об этом пишет французская газета Express.

«Второй по величине город Украины погрузился в кромешную тьму...», — говорится в материале.

При этом отмечается, что один из последних ударов России по ключевым целям под городом оказался сильнейшим с начала СВО.

Ранее в «Укрэнерго» сообщили, что на восстановление электроснабжения Харькова уйдёт до двух недель.

Также мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что на территории города прогремел новый взрыв.