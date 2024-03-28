Express: Харьков погрузился во мрак после ударов России по стратегическим объектам
Об этом пишет французская газета Express.
«Второй по величине город Украины погрузился в кромешную тьму...», — говорится в материале.
При этом отмечается, что один из последних ударов России по ключевым целям под городом оказался сильнейшим с начала СВО.
Ранее в «Укрэнерго» сообщили, что на восстановление электроснабжения Харькова уйдёт до двух недель.
Также мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что на территории города прогремел новый взрыв.