«Укрэнерго»: на восстановление электроснабжения Харькова уйдёт до двух недель
Полное восстановление электроснабжения Харькова займёт до двух недель, сообщил глава энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
- AP
«Мы говорим ориентировочно о периоде... возможно до двух недель, когда энергетики смогут восстановить в полном объёме нормальное электроснабжение города», — цитирует его РИА Новости.
Ранее стало известно о взрыве в Харькове.
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