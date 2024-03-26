«Укрэнерго»: на восстановление электроснабжения Харькова уйдёт до двух недель

Полное восстановление электроснабжения Харькова займёт до двух недель, сообщил глава энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Мы говорим ориентировочно о периоде... возможно до двух недель, когда энергетики смогут восстановить в полном объёме нормальное электроснабжение города», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно о взрыве в Харькове.