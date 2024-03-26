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«Укрэнерго»: на восстановление электроснабжения Харькова уйдёт до двух недель

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Полное восстановление электроснабжения Харькова займёт до двух недель, сообщил глава энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
«Укрэнерго»: на восстановление электроснабжения Харькова уйдёт до двух недель
  • AP

«Мы говорим ориентировочно о периоде... возможно до двух недель, когда энергетики смогут восстановить в полном объёме нормальное электроснабжение города», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно о взрыве в Харькове.

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