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Путин отметил вклад лётчиков в достижение общего успеха

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Российские лётчики воюют бесстрашно и вносят огромный вклад в достижение общего успеха в ходе спецоперации, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом он рассказал во время рабочей поездки в Торжок, где провёл беседу с военными лётчиками и вдовами Героев России — участниками СВО.

«Самое главное — все воюют бесстрашно, огромный, просто огромный вклад вносят в достижение общего успеха», — отметил Путин.

Ранее Путин на отлично оценил действия боевой авиации России в спецоперации во время своего визита в Торжок.

Также он заявил, что не сомневается в выполнении ВС России поставленных задач.

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