Путин отметил вклад лётчиков в достижение общего успеха
Об этом он рассказал во время рабочей поездки в Торжок, где провёл беседу с военными лётчиками и вдовами Героев России — участниками СВО.
«Самое главное — все воюют бесстрашно, огромный, просто огромный вклад вносят в достижение общего успеха», — отметил Путин.
Ранее Путин на отлично оценил действия боевой авиации России в спецоперации во время своего визита в Торжок.
Также он заявил, что не сомневается в выполнении ВС России поставленных задач.