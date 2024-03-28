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Путин заявил, что не сомневается в выполнении ВС России поставленных задач

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Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается в выполнении ВС России поставленных задач.

Об этом он заявил в ходе общения с военными лётчиками в Тверской области.

Отмечается, что российские военнослужащие выразили главе государства свою признательность и уважение, а также заверили его в том, что они выполнят любую поставленную им задачу.

«Не сомневаюсь», — ответил российский лидер.

Также Путин на отлично оценил действия боевой авиации России в спецоперации во время своего визита в Торжок.

При этом он назвал бредом заявления о том, что Россия собирается воевать с НАТО.

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