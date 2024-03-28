Путин: если F-16 будут применяться против России, они станут для нас законной целью

Американские истребители F-16 станут для России законной целью, если будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с военными лётчиками в Тверской области.

«Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились», — подчеркнул глава государства.

Также Путин заявил, что возможные поставки F-16 Украине не поменяют ситуацию на поле боя.

Ранее глава Министерства Вооружённых сил Франции Себастьян Лекорню заявил о намерении адаптировать управляемые авиабомбы AASM для истребителей F-16, которые могут быть отправлены Киеву.