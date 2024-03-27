RT в Telegram
Подпишись

Представители молдавской партии «Возрождение» встретились с Пушковым в Москве

Короткая ссылка
Представители молдавской партии «Возрождение» Наталья Параска, Василий Боля, Юрий Витнянский, Александр Нестеровский и Александр Суходольский встретились в Москве с председателем комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексеем Пушковым.

В ходе данной встречи была обсуждена тема проводимой нынешним молдавским руководством политики, направленной на разрыв исторических отношений Молдавии с Россией, — политики, противоречащей интересам молдавского народа.

В беседе с Пушковым члены партии отметили, что президент Молдавии Майя Санду и правящая партия PAS уже озвучивают обещания вывести в ближайшее время Молдову из СНГ. При этом они подчеркнули, что это позиция меньшинства, а большинство граждан страны выступают за нормализацию и улучшение молдавско-российских отношений.

Подняли делегаты и вопрос о нарушении политических свобод в республике, особенно отметив курс властей на фактический запрет информации, идущей из России.

«В Молдавии запрещают оппозиционные партии, в отношении лидеров оппозиции заводятся заказные уголовные дела. Есть такие дела в отношении наших депутатов и нас лично. Только за два года в Молдавии вопреки закону были закрыты 13 телеканалов, заблокированы сотни, преимущественно русских и русскоязычных, информационных сайтов. Звучат угрозы заблокировать Telegram-каналы и видео в TikTok», — сказали представители «Возрождения».

В то же время, отметили они, молдавские власти пытаются тянуть страну по «европейскому пути», хотя десять лет «евроинтеграции» мало что принесли жителям республики. Кроме того, переговоры о вступлении в Евросоюз могут затянуться на десятилетия, да и членство в ЕС, как показывает опыт ряда стран, может принести стране больше вреда, чем пользы. Однако идею разрыва с Россией и русофобию нынешний президент Санду продвигает «ударными темпами».

Наталья Параска добавила, что на минувших выборах президента России власти сделали всё, чтобы люди не смогли проголосовать. В Молдавии живут сотни тысяч россиян, но открыт был всего лишь один избирательный участок — на территории посольства России в Кишинёве. Она констатировала, что правительство пытается искусственно зародить в обществе ненависть к России. Однако властям не удастся сделать это — многие граждане Молдавии, включая Гагаузию, продолжают выступать за близкие связи с Россией.

Подводя итог встрече, Алексей Пушков подчеркнул значение контактов российских и молдавских парламентариев и выразил надежду на их продуктивное сотрудничество на благо двух народов.

Ранее председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий провёл в Москве встречу с депутатами молдавской партии «Возрождение».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить