Представители молдавской партии «Возрождение» Наталья Параска, Василий Боля, Юрий Витнянский, Александр Нестеровский и Александр Суходольский встретились в Москве с председателем комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексеем Пушковым.

В ходе данной встречи была обсуждена тема проводимой нынешним молдавским руководством политики, направленной на разрыв исторических отношений Молдавии с Россией, — политики, противоречащей интересам молдавского народа.

В беседе с Пушковым члены партии отметили, что президент Молдавии Майя Санду и правящая партия PAS уже озвучивают обещания вывести в ближайшее время Молдову из СНГ. При этом они подчеркнули, что это позиция меньшинства, а большинство граждан страны выступают за нормализацию и улучшение молдавско-российских отношений.

Подняли делегаты и вопрос о нарушении политических свобод в республике, особенно отметив курс властей на фактический запрет информации, идущей из России.

«В Молдавии запрещают оппозиционные партии, в отношении лидеров оппозиции заводятся заказные уголовные дела. Есть такие дела в отношении наших депутатов и нас лично. Только за два года в Молдавии вопреки закону были закрыты 13 телеканалов, заблокированы сотни, преимущественно русских и русскоязычных, информационных сайтов. Звучат угрозы заблокировать Telegram-каналы и видео в TikTok», — сказали представители «Возрождения».

В то же время, отметили они, молдавские власти пытаются тянуть страну по «европейскому пути», хотя десять лет «евроинтеграции» мало что принесли жителям республики. Кроме того, переговоры о вступлении в Евросоюз могут затянуться на десятилетия, да и членство в ЕС, как показывает опыт ряда стран, может принести стране больше вреда, чем пользы. Однако идею разрыва с Россией и русофобию нынешний президент Санду продвигает «ударными темпами».

Наталья Параска добавила, что на минувших выборах президента России власти сделали всё, чтобы люди не смогли проголосовать. В Молдавии живут сотни тысяч россиян, но открыт был всего лишь один избирательный участок — на территории посольства России в Кишинёве. Она констатировала, что правительство пытается искусственно зародить в обществе ненависть к России. Однако властям не удастся сделать это — многие граждане Молдавии, включая Гагаузию, продолжают выступать за близкие связи с Россией.

Подводя итог встрече, Алексей Пушков подчеркнул значение контактов российских и молдавских парламентариев и выразил надежду на их продуктивное сотрудничество на благо двух народов.

Ранее председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий провёл в Москве встречу с депутатами молдавской партии «Возрождение».