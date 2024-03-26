Слуцкий провёл встречу с депутатами молдавской партии «Возрождение»

Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий провёл в Москве встречу с депутатами молдавской партии «Возрождение».

«Мы готовы к гораздо более тесному, многоплановому сотрудничеству с партией «Возрождение» в любое время, без ограничений. Можно советоваться и сверять часы. Думать о будущем Молдовы. Страны не для Запада или России, а для самой себя, своего населения», — сказал Слуцкий на встрече с представителями партии Александром Суходольским и Василием Болей.

Ранее лидер оппозиционной в Молдавии партии «Возрождение» Наталья Параска выразила готовность сотрудничать с руководством Гагаузии.