RT в Telegram
Подпишись

Слуцкий провёл встречу с депутатами молдавской партии «Возрождение»

Короткая ссылка
Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий провёл в Москве встречу с депутатами молдавской партии «Возрождение».

«Мы готовы к гораздо более тесному, многоплановому сотрудничеству с партией «Возрождение» в любое время, без ограничений. Можно советоваться и сверять часы. Думать о будущем Молдовы. Страны не для Запада или России, а для самой себя, своего населения», — сказал Слуцкий на встрече с представителями партии Александром Суходольским и Василием Болей.

Ранее лидер оппозиционной в Молдавии партии «Возрождение» Наталья Параска выразила готовность сотрудничать с руководством Гагаузии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить