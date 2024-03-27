В Армении заявили, что вопрос вывода пограничников России из Звартноца решён

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что вопрос вывода российских пограничников из ереванского аэропорта Звартноц окончательно решён, Ереван и Москва его больше не обсуждают.

Об этом парламентарий сказал в ходе брифинга.

«Для Армении это уже решённый вопрос, я не думаю, что здесь идёт какая-то дискуссия», — цитирует его ТАСС.

Симонян уточнил, что российские пограничники оставят Звартноц до 1 августа.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления армянских властей о прекращении работы находящихся в аэропорту Звартноц российских пограничников не будут способствовать безопасности республики.