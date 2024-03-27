В Армении заявили, что вопрос вывода пограничников России из Звартноца решён
- РИА Новости
Об этом парламентарий сказал в ходе брифинга.
«Для Армении это уже решённый вопрос, я не думаю, что здесь идёт какая-то дискуссия», — цитирует его ТАСС.
Симонян уточнил, что российские пограничники оставят Звартноц до 1 августа.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления армянских властей о прекращении работы находящихся в аэропорту Звартноц российских пограничников не будут способствовать безопасности республики.